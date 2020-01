AO Tennis 2 s'offre un trailer de lancement

Deuxième essai pour Big Ant Studios et Big Ben avec la sortie de AO Tennis 2 sur Nintendo Switch. Censé gommer les erreurs de son ainé lors de sa sortie sur consoles concurrentes en 2018, AO Tennis 2 regroupe les plus grandes légendes du tennis s'affrontant dans les tournois les plus prestigieux, et un mode carrière encore plus abouti.

Disponible depuis le 9 janvier en version physique et également sur l'eShop, nous vous laissons ci-dessous le trailer de lancement publié par Big Ben.