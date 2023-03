Anyaroth: The Queen's Tyranny voit sa sortie repoussée d'une semaine sur Nintendo Switch

Initialement attendu pour le 23 mars 2023 sur Nintendo Switch, la reine des insectes écope d'un léger répit avant que vous ne veniez la détrôner. Yggdraseed Studios vient en effet d'annoncer un léger report du jeu, qui est désormais planifié pour le 30 mars 2023.

Explorez les profondeurs d'Anyaroth

Le contrôle de la Reine couvre la planète Anyaroth dans son intégralité. Depuis les forêts et les villes historiques de sa surface, jusqu'au noyau au centre de la planète, la Reine a tissé un réseau complexe de casernes, d'usines et de mines. Le régime de la Reine vise à exploiter toutes les ressources de la planète, et même sa population !

Combattez pour la rébellion !

Dans Anyaroth : The Queen's Tyranny, vous disposerez d'une gamme complète d'armes, d'objets et de capacités qui vous permettront d'explorer toutes les possibilités du système de combat du jeu. Amusez-vous à combiner vos armes et capacités pour en finir avec vos ennemis de manière élégante !

Dévoilez les secrets de ce monde

Au cours de vos aventures, vous rencontrerez toutes sortes de camarades rebelles. Parle avec eux si tu veux en savoir plus sur le monde d'Anyaroth, son histoire ou la cause de la Rébellion.

Entre les combats, prêtez attention aux environs, car vous pourriez trouver des artefacts contenant des informations clés ou des matériaux pour fabriquer une arme secrète. Parviendrez-vous à dévoiler tout ce que cache cette étrange planète ?

Caractéristiques