ANTONBLAST se déchaine sur Nintendo Switch avec une démo

Proposé par Summitsphere, ANTONBLAST est une exclusivité temporaire de la Nintendo Switch, présentée lors de l'Indie World. Après avoir volé la collection d'âmes de la famille Dynamite, le Diable va avoir du soucis à se faire puisqu'il a Anton Dynamite et Annie Dynamite sur le dos, bien décidés à récupérer leurs biens en détruisant tout sur leur passage. Attendu dans le courant du mois de novembre, une démo du jeu est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. En regardant le trailer, on décèle dans le jeu une touche de WarioLand 4. Reste à savoir si le fun sera également présent dans ANTONBLAST !