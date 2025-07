Antonblast, 20XX/30XX et Crow Country auront le droit à leur version physique

Avis aux amateurs d'éditions physiques sur Nintendo Switch, Maximum Entertainment et iam8bit viennent de signer un nouveau partenariat non pas pour un ni deux mais bien pour 3 nouvelles éditions physiques sur Nintendo Switch. Longtemps réclamés par les fans, Antonblast, 20XX/30XX et Crow Country seront officiellement disponibles à partir du 7 novembre 2025 sur Nintendo Switch et PS5.

20XX/30XX est une compilation de deux action-platformers rétro aux éléments rogue-like. Sautez et tirez pour vous frayer un chemin à travers des niveaux pleins de surprises, obtenez de nouveaux pouvoirs impressionnants, et combattez de puissants boss afin de (peut-être) sauver l'humanité ! Cette édition physique contient en bonus un manuel du jeu, un poster, des planches de stickers, un code pour le téléchargement de la bande-son, et le DLC de 30XX : Dally's Feline Fury.

ANTONBLAST est un jeu d'action et de plateforme explosif au rythme effréné, axé sur la destruction. Incarnez le furieux Anton Dynamite et démolissez des mondes loufoques ! Satan en personne a volé la collection d'âmes d'Anton, qui ne reculera devant rien pour la récupérer. Votre mission dans chaque niveau est simple : déclenchez les détonateurs, trouvez l'âme d'Anton et échappez-vous avant la fin de l'Happy Hour ! Cette édition physique contient : une carte d’art, une carte d’opération, deux planches d’autocollants et le téléchargement de la bande-son.