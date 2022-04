Anti-bug : Ça vous colle à la peau - Sauvez Internet dans un jeu de tir en co-op coloré sur Nintendo Switch

Nouveau projet signé Toylogic et Skybound Games, Anti-bug : Ça vous colle à la peau, également connu sous le nom de Glitch Busters : Stuck on You, se présente comme un jeu de tir coopératif vous mettant face à une armée de virus informatique prête à anéantir un monde virtuel. Attendu dans le courant de l'hiver 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu ci-dessous ainsi qu'un descriptif officiel.

Dans un futur lointain, l'IA qui peuple l’Internet est attaquée par de mystérieux virus - et c'est à une équipe de Glitch Busters de les empêcher d'infecter toutes les IA du monde virtuel ! Les joueurs doivent travailler ensemble pour exterminer cette menace mortelle à travers six mondes inventifs et colorés remplis de missions et de scènes diverses, dont une métropole gigantesque et un volcan rugissant. De Tube City à la Social Forest, toutes les facettes d‘Internet sont présentées dans une esthétique amusante et vibrante.

Tout au long du jeu, les joueurs seront amenés à rencontrer des hordes d'ennemis. Il est donc naturel que les Glitch Busters disposent d'une incroyable panoplie de bonus et d'armes à débloquer qui les aideront à sauver le monde, comme des capacités magnétiques pour attirer et repousser les ennemis, ainsi que des armes farfelues tel que le pistolet à glace qui immobilise les adversaires. Les joueurs voteront pour des objets utiles capables de renforcer leur équipe et pourront même combiner leurs véhicules pour qu’ils se transforment en robot géant.