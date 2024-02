Another Crab’s Treasure - L'univers des Souls... sous l'océan !

Déjà repéré par les joueurs sur PC, Another Crab’s Treasure propose de vivre l'expérience exigeante des titres de l'univers Souls, mais dans une version beaucoup plus colorée se déroulant sous l'océan. Les joueurs incarneront ainsi un bernard-l'ermite ayant perdu sa coquille, et se mettant en quête de la retrouver, même si cela le conduit à affronter moult dangers. Si vous en pincez pour ce titre, sachez qu'il sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 25 avril 2024 .

Glissez-vous dans la peau de Kril, le bernard-l'ermite, et utilisez en guise de coquillage les ordures qui tapissent les fonds sous-marins pour survivre aux attaques de prédateurs faisant plusieurs fois votre taille. Lancez-vous dans une chasse au trésor épique pour récupérer votre propre coquillage et dévoilez les sombres secrets de la pollution de l'océan. DÉTRITUS OU TRÉSOR ?

Dans cette société sous-marine, les ordures sont une ressource précieuse, qu'il s'agisse de soigner son apparence ou de confectionner de véritables armes à feu. Toutefois, le déluge de détritus s'accompagne d'une mystérieuse infection, le Gunk, qui pourrait bien sonner le glas de l'océan tout entier. LES LEÇONS DE LA NATURE

Tout au long de ses explorations aquatiques, Kril va développer une variété de techniques Umami, de puissantes attaques apprises au contact des résidents de l'océan. Frappez vos ennemis avec la force surpuissante d'une mante des mers, immobilisez-les avec l'horrible ver Bobbit et plus encore. DES PROFONDEURS INEXPLORÉES

La profondeur de l'océan défie l'imagination. Frayez-vous un chemin à la force de vos pinces au milieu de forêts d'algues, de récits de coraux, de cités de sable, ou même des ténèbres indicibles des abysses, tout cela pour récupérer votre précieux coquillage. JOUEZ À VOTRE PROPRE RYTHME

Conçu pour être abordable par les nouveaux amateurs du genre Souls, comme pour proposer un défi aux fans les plus farouches, Another Crab's Treasure comblera les joueurs de tout niveau d'expérience, et ce, quel que soit le temps qu'ils voudront y consacrer. Des options faciliteront ainsi la vie de ceux qui aspirent à une expérience moins impitoyable, ou au contraire rendront le jeu aussi difficile que possible aux joueurs qui veulent être poussés dans leurs ultimes retranchements.