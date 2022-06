Annapurna Interactive annonce sa conférence Showcase 2022

Conformément à ses nouvelles habitudes, l'éditeur Annapurna Interactive vient d'annoncer sa propre conférence, en marge des festivités, pour le 28 juillet prochain . C'est via une bande-annonce publiée sur Youtube et sur Twitter que l'éditeur le plus arty de l'industrie a fait savoir son intention de renouveler son expérience de l'année passée. Si pour l'instant le menu des festivités n'est pas connu, nous pouvons d'ores et déjà penser que nous aurons enfin des nouvelles de la version Nintendo Switch d'Outer Wilds, ainsi que quelques surprises. Réservez la date, le 28 juillet prochain à 21 heures (heure de Paris) .

Another one. Reveals, announcements, and much more. July 28 // 12pm PT // 3pm ET // 8pm BST pic.twitter.com/1cy3I2YCaa — Annapurna Interactive (@A_i) June 9, 2022