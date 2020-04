La réalisatrice d'Animal Crossing et le réalisateur de Splatoon déposent un brevet lié aux amiibo

Comme cela arrive très souvent, Nintendo vient de déposer un nouveau brevet concernant les amiibo. Alors à ce stade, ce n'est pas très clair de ce que ce brevet apporte dans le traitement des informations et l'utilisation des figurines mais ce qui est surtout intéressant, c'est les noms de ceux qui sont crédités comme inventeurs du brevet : Aya Kyogoku et Yusuke Amano, deux personnalités émérites du Nintendoverse. Pour rappel, la première est notamment la réalisatrice d'Animal Crossing : New Horizons alors que le second est le réalisateur des deux Splatoon , sachant qu'il est aussi superviseur de la planification de New Horizons.

Evidemment, difficile pour le moment d'en tirer des conclusions mais si vous voulez jeter un coup d'oeil sur le brevet (en japonais) c'est ici que ça se passe. Sinon, retrouvez quelques images d'illustration ci-dessous.