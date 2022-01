Animal Crossing: Pocket Camp reçoit la grosse mise à jour majeure 5.0 avec de nombreuses nouveautés - Tous les détails

Si on parle souvent dans nos pages d'Animal Crossing : New Horizons et de son add-on, Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise, il y a un autre "jeu" Animal Crossing que l'on a tendance à oublier et qui permet d'assouvir sa passion sans débourser un seul centime- ou presque. Il s'agit d' Animal Crossing : Pocket Camp, un jeu ou plutôt une application téléchargeable gratuitement sur tablette et mobile et qui permet de prendre part à la vie d'un petit camping ou vont et viennent les habituels habitants que l'on retrouve dans les différents opus. Sorti, il y a (déjà) près de quatre ans, le jeu s'offre aujorud'hui "une mise à jour majeure" lui ajoutant quelques nouveautés et un nouvel abonnement payant. Retrouvez le trailer et le détail de cette mise à jour ci-dessous. Et comme toujorus n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Mise à jour 5.0 d'Animal Crossing : Pocket Camp

Le nombre de campeurs double et passe de 8 à 16.

Un nouveau Widget permet d'ouvrir une fenêtre sur le jeu sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette. Un Widget qui change toutes les heures avec une image et une info perso et qui permet bien sûrt de lancer l'application

Un agenda est désormais disponible, de façon à retrouver et à mieux appréhender les différents évenements

Un nouvel abonnement nommé "Joyeux Agenda" permet de personnaliser son agenda avec des couvertures, des autocollants et des mimiques

Des récompenses spéciales aux évenements saisonniers sont prévues pour les abonnés au service

Cet abonnement coûte 99 centimes.

En associant l'application avec un podomètre, il est désormais possible de compter ses pas

Pour rappel, Animal Crossing: Pocket Camp est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et le Google Play. Plus d'infos sur le site officiel d’Animal Crossing Pocket Camp.