Anima: Gate of Memories I&II Remaster annoncé sur Nintendo Switch 2

Sortis en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Anima: Gate of Memories et Anima: Gate of Memories - The Nameless Chronicles viennent d'avoir le droit à une compilation en version remasterisée sur supports concurrents, sobrement intitulée Anima: Gate of Memories I&II Remaster. Du côté des joueurs Nintendo une bonne nouvelle cependant, le studio indépendant espagnol Anima Project a indiqué dans son dernier communiqué travailler sur une version Nintendo Switch 2 qu'ils espèrent publier courant 2026 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer des versions concurrentes ci-dessous.

Anima: Gate of Memories I&II Remaster réunit deux jeux d'action-RPG très appréciés dans une édition définitive, entièrement repensée pour les plateformes modernes. Avec des graphismes entièrement revus, des combats rééquilibrés et des systèmes de jeu affinés, c'est le moyen idéal pour (re)découvrir le monde de Gaia !