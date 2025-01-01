and Roger - Le roman interactif s'offre une version Nintendo Switch 2

Si vous êtes en recherche de roman interactif, avec du français inclus, TearyHand Studio et Kodansha vous proposeront de (re)découvrir fin juillet and Roger sur l'eShop de la Nintendo Switch 2. Déjà sorti en 2025 sur Nintendo Switch, la version dédiée à la Nintendo Switch 2 est proposée au petit prix de 3,49€ en précommande, et sera disponible à partir du 17 juin 2026. Nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Un récit au-delà des illusions

and Roger est un roman interactif dans lequel vous incarnez la protagoniste et vivez des péripéties, qu'elles soient réelles ou non, à travers ses yeux. Le jeu comprend trois chapitres et offre un temps de jeu total d'environ une heure.

Ce matin, mal réveillée, une jeune fille se frotte les yeux pour chasser sa fatigue. Elle commence à se préparer comme d'habitude, lorsqu'elle réalise que quelque chose d'étrange est en train de se passer.

Elle qui s'attendait à trouver son père prêt à aller travailler dans le salon voit à sa place un inconnu en train de dormir sur le canapé.

L'homme se réveille, regarde la jeune fille, et soupire. Ignorant sa confusion, il marmonne dans sa barbe, avec une pointe de tristesse dans la voix.

... J'ai des choses à préparer.

Effrayée, la fille s'enfuit. Elle doit sortir de cette maison.

Elle ne sait pas qui est cet homme, ni où se trouve son père. Suivez-la dans ses mésaventures et accompagnez-la jusqu'au bout pour découvrir ce qu'il se passe réellement.