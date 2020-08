Ancestors Legacy - La version boîte du jeu de stratégie enfin datée

Disponible depuis le 11 juin 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu de stratégie médiéval Ancestors Legacy avait confirmé sa sortie en version physique un peu plus tard dans l'année. Si vous n'avez rien contre l'import, la version boîte américaine et dès à présent disponible chez tous les revendeurs. Si vous souhaitez au contraire avoir une jaquette européenne, nous pourrons mettre la main sur les boîtes en France à compter du 26 novembre 2020 , au prix conseillé de 39,99€.

Ancestors Legacy est un jeu de stratégie en temps réel inspiré de l'histoire et influencé par les événements historiques du Moyen Âge. Le jeu combine la gestion des ressources et la construction de bases avec des batailles à grande échelle, en équipe, sur de vastes champs de bataille. Vivez le carnage médiéval comme jamais auparavant grâce à la caméra d'action cinématographique qui vous place en plein milieu de la bataille en appuyant sur un bouton.

Prenez le commandement de votre armée en prenant d'assaut l'Europe médiévale au cours d'une série de campagnes de grande envergure. En choisissant l'une des quatre nations disponibles - viking, anglo-saxonne, allemande ou slave - vous n'aurez pas seulement pour tâche de conquérir, de piller et d'attaquer les camps, villages et villes ennemis. Ce n'est qu'en utilisant toute la gamme d'options tactiques disponibles, en tirant un avantage stratégique de l'environnement et en gérant vos bases et campements temporaires que vous sortirez victorieux.

Caractéristiques du jeu :