Ancestors Legacy - Les batailles du Moyen Âge européen vous attendent sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de jeu de stratégie et que vous vouez une passion au Moyen Âge européen, vous serez ravis d'apprendre que Ancestors Legacy est enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposé au prix de 34,99€ sur l'eShop européen, le titre vous proposera de gérer 4 nations à la conquête de l'Europe. Pour un meilleur aperçu, nous vous laissons ci-dessous le descriptif du jeu, ainsi qu'un trailer.

Ancestors Legacy est un jeu de stratégie en temps réel qui restitue avec une grande fidélité historique l'époque tumultueuse du Moyen Âge européen. Ce titre cumule gestion des ressources et construction de bases, le tout assorti d'affrontements par escouades dantesques sur de vastes champs de bataille. Assistez comme jamais aux bains de sang qui faisaient l'ordinaire des guerres médiévales grâce à une caméra hollywoodienne, qui vous plonge dans le feu de l'action d'une simple pression sur un bouton.

Optez pour l'une des quatre nations disponibles (les Vikings, les Saxons, les Germains ou les Slaves) et lancez-vous à la conquête de l'ancien monde. Vous aurez bien plus à accomplir que de mettre à sac les campements, villages et villes ennemis : ce n'est qu'en exploitant tout l'éventail de vos options tactiques, en tirant parti des avantages stratégiques conférés par l'environnement et en gérant habilement vos bases et colonies que vous remporterez la victoire.

Caractéristiques :