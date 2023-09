Analogue Pocket - La relève de la Game Boy bientôt de retour avec des éditions limitées à coques transparentes

Si vous suivez un peu l'actualité rétrogaming, vous devez certainement connaître Analogue. Société américaine créée en 2011, Analogue focalise son marché sur la réalisation de consoles dédiées au rétrogaming. Proposant des produits aux finitions plus haut de gamme que la moyenne de ce qu'on peut voir chez les autres constructeurs du genre, le constructeur propose surtout pour ses différentes consoles la possibilité de pouvoir jouer à nos cartouches d'origine, tout en profitant des améliorations techniques d'aujourd'hui. Dernier produit en date, l'Analogue Pocket sorti en décembre 2021 propose aux joueurs de pouvoir re-jouer à leurs jeux Game Boy / Game Boy Color et Game Boy Advance, tout en reprenant le design rectangulaire iconique de nos bonnes vieilles Game Boy Pocket.

Depuis sa sortie, l'Analogue Pocket a su charmer les amateurs de rétrogaming avec son écran de 3,5" de diagonale (contre 2,6" de la Game Boy Originale). Le rétro éclairage est de bien meilleure qualité que ce que pouvait proposer une Game Boy Advance SP à l'époque, et surtout, la console intègre une multitude de filtres pour donner un rendu similaires à nos portables de l'époque. La batterie intégrée rechargeable via USB-C promet une autonomie de 6 heures pour chaque charge. Bien que la console n'utilise pas de système d'émulation comme ses concurrents (vous pouvez jouer uniquement aux cartouches de jeux desdites consoles), elle intègre également des fonctions de sauvegardes rapides ainsi qu'un mode veille.

Si malheureusement les premiers modèles étaient extrêmement difficiles à se procurer en raison d'une pénurie de composants, un nouvel arrivage est en cours sur la boutique en ligne de Analogue. L'Analogue Pocket sera proposée en précommande à partir du 29 septembre à partir de 17h heure française dans une gamme de coques transparentes en édition limitée. Prévoyez tout de même un petit pécule, la console est proposée au prix de 249,99$, frais de port et de douane non inclus ! Mais si vous êtes un collectionneur de cartouches et que vous avez envie de vous offrir une bonne dose de nostalgie remise au goût du jour, foncez !

Source : Analogue