Analogue 3D - La Nintendo 64 réimaginée par Analogue annoncée pour 2024

Si vous suivez un peu l'actualité rétrogaming, vous devez certainement connaître Analogue. Société américaine créée en 2011, Analogue focalise son marché sur la réalisation de consoles dédiées au rétrogaming. Proposant des produits aux finitions plus haut de gamme que la moyenne de ce qu'on peut voir chez les autres constructeurs du genre, le constructeur propose surtout pour ses différentes consoles la possibilité de pouvoir jouer à nos cartouches d'origine, tout en profitant des améliorations techniques d'aujourd'hui. Alors que nous vous dévoilions il y a quelques semaines la dernière version de l'Analogue Pocket, la société revient aguicher les joueurs avec leur nouvelle console : l'Analogue 3D.

Derrière ce nom se cache en réalité une version réimaginée de notre célèbre Nintendo 64, embarquant bien évidemment des caractéristiques remise au goût du jour que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Comme ses grande sœur, il n'est nullement question d'émulation avec ces consoles. Elles permettent uniquement l'utilisation des cartouches originales de jeux N64.

Si nous n'avons pas pu la voir en entièreté, nous savons que les manettes arboreront un design original s'éloignant du classique trident de Nintendo. Nous vous laissons ci-dessous l'image de ladite manette avec un ajustement de l'éclairage. Si la console vous intéresse, elle sera disponible courant 2024, et vous avez déjà la possibilité de vous enregistrer sur leur site pour être tenu au courant des prochaines informations.

