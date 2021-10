Among Us - La sortie des versions physiques étalée entre Décembre 2021 et le Printemps 2022

Fruit d'un partenariat signé entre Maximum Games, Innersloth, Dual Wield Studio et Just For Games, le jeu vidéo Among Us qui a passionné les foules sur les sites de streaming va se voir attribué ni une ni deux mais bel est bien 3 éditions physiques accessibles au grand public. Du côté de la version physique de base dénommée Edition Crewmate rien ne change, le titre est toujours prévu pour le 14 décembre 2021 sur Nintendo Switch et autres.

Pour ce qui est des deux autres éditions appelées Édition Impostor et Édition Ejected, il faudra en revanche faire preuve d'un peu de patience avant de poser la main dessus. Proposés respectivement au prix de 49,99€ et 89,99€, les deux versions seront proposées dans le courant du printemps 2022 . A noter que les différentes éditions sont déjà proposées en précommande sur le site de Just For Games.