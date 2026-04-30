Amnesia: Rebirth - Le jeu d'horreur culte est de retour sur Nintendo Switch 2

Jeu d'horreur qui cassait les codes à sa sortie en 2010 en privilégiant la fuite à l'action, et étant arrivé au moment où le let's play sur Youtube commençait à exploser, Amnesia a su faire son bonhomme de chemin dans la pop culture, au point d'inspirer bon nombre d'autres titres du genre. Et si en 2026 vous profitiez des nouvelles possibilités offertes par la Nintendo Switch 2 pour (re)découvrir cette œuvre ? Disponible depuis le 30 avril 2026 , nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de Amnesia: Rebirth.

« Vous ne pouvez pas laisser échapper un souffle. Pas une seule pensée. S'ils vous entendent, s'ils vous voient... c'est fini. »

Le chef-d'œuvre de l'horreur Amnesia: Rebirth arrive sur Nintendo Switch™ 2 dans sa forme la plus immersive à ce jour. Dans cette sombre aventure de Frictional Games, vous vous réveillez au cœur du désert algérien, hanté par des trous de mémoire et les murmures d'un passé brisé. Pour survivre à la faim impitoyable qui menace de vous dévorer, vous devez revenir sur vos pas à travers un paysage désolé de terreur personnelle, de douleur et de profonds regrets.

Une nouvelle référence pour l'horreur portable

Portée sur le nouveau matériel par Abylight Studios, cette version d'Amnesia: Rebirth a été spécifiquement conçue pour exploiter la puissance accrue de la Nintendo Switch 2. Les joueurs peuvent s'attendre à une fidélité visuelle améliorée, des éclairages atmosphériques et des performances fluides qui accentuent chaque rencontre palpitante avec les créatures horrifiques tapies dans l'ombre.

Une expérience d'horreur narrative à la première personne.

Explorez les environnements et découvrez leur histoire.

Surmontez les énigmes qui se dressent sur votre chemin.

Gérez soigneusement vos ressources limitées, tant physiques que mentales.

Affrontez des créatures horrifiques et utilisez votre esprit et votre compréhension du monde pour leur échapper.

Optimisé pour la Nintendo Switch 2.

Le temps joue contre vous. Ne perdez pas pied.