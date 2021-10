American Hero - Un jeu FMV oublié de la Jaguar CD sort plus de 30 ans après sur Nintendo Switch

Projet devant initialement sortir sur Atari Jaguar puis tombé aux oubliettes, American Hero est un titre FMV s'apprêtant à revenir à la vie grâce à Ziggurat Interactive et Empty Clip Studios. Attendu pour le 11 novembre sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons toutes les informations sur le jeu ci-dessous, accompagné de son trailer de présentation.

American Hero a été initialement développé pour le CD Atari Jaguar dans les années 90, mais il est resté inédit et incomplet. Pendant près de 30 ans, on pensait que le jeu avait disparu, mais grâce à Ziggurat Interactive et au développeur Empty Clip Studios, l'action à haute intensité, les intrigues diaboliques et les romances torrides seront bientôt accessibles aux joueurs modernes !



Dans American Hero, les joueurs guident Jack, un ancien officier de renseignement américain sorti de sa retraite et chargé d'une mission visant à empêcher le virologue malveillant Krueger de répandre un sinistre virus dans les réserves d'eau de Los Angeles. Dans la peau de Jack, les joueurs doivent prendre des décisions en une fraction de seconde qui aideront ou gêneront notre héros dans sa tentative de sauver Los Angeles et de protéger la fille qui s'est enfuie.



Ce "film jouable" fait appel aux talents d'acteurs professionnels, dont Timothy Bottoms (The Last Picture Show, Elephant), Daniel Roebuck (The Fugitive, Final Destination) et Musetta Vander (O Brother, Where Art Thou, Wild Wild West), ainsi qu'à une voix off nouvellement enregistrée par Timothy Bottoms pour compléter le scénario original.

Caractéristiques :