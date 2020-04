Amazon condamné à livrer uniquement des produits de première nécessité

Avec le Covid-19 et le confinement auquel nous faisons tous face, les habitants ont de plus en plus tendance à se reposer sur le commerce en ligne pour effectuer leurs achats. Beaucoup de personnes se sont donc repliées sur des sites comme Fnac ou Amazon, les préparateurs de commande et transporteurs étant encore en plein travail jusqu'à aujourd'hui.

Cependant, une décision du tribunal judiciaire de Nanterre risque de faire beaucoup de bruit. Si Amazon se voit autorisé à laisser ouvert leurs entrepôts situés en France, le géant américain se voit en revanche contraint à livrer exclusivement des produits de première nécessité, à savoir de nature alimentaire, médicale ou hygiénique. La sanction est à appliquer dans les 24 prochaines heures, et son non respect entraînera une amende d'un million d'euros par jour de retard et par infraction constatée.

Cette décision intervient après la saisie en différé du tribunal de Nanterre par l'union syndicale Solidaires, qui pointait du doigt le droit de retrait des salariés non respecté, ainsi que le manque de protection nécessaire aux employés durant cette période de crise. Amazon de son côté estime avoir fourni les protections adéquates et pris certaines mesures nécessaires et entend faire appel de cette décision.

Bien que cette décision soit compréhensible concernant la santé des salariés, elle risque de compliquer le confinement de pas mal de joueurs. Certains n'ayant plus vraiment de choix pour se procurer des jeux en cette période où tous les commerces jugés "non essentiels" sont fermés. Le dématérialisé reste une option, mais sans carte micro-SD pour la Nintendo Switch...

