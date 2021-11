Amazing Princess Sarah - Venez à bout de la diabolique Lilith dans ce nouveau titre rappelant les mécaniques de Super Mario Bros. 2

Malgré sa plastique aguicheuse, Amazing Princess Sarah propose aux joueurs de découvrir un titre rétro rappelant fortement aux plus anciens d'entre-nous la belle époque de Super Mario Bros. 2 sur NES, lui-même calqué sur le jeu Doki Doki Panic. Prenant le contrôle de la princesse Sarah, votre objectif est de parcourir un ensemble de stages jusqu'à mettre la main sur le démon Lilith, et sauver votre père, ainsi que le royaume.

Disponible à partir du 12 novembre au prix de 6,49€, Amazing Princess Sarah est actuelement en promotion au prix de 3,89€ sur l'eShop de la Nintendo Switch jusqu'à la fin de la journée. Pour vous faire une petite idée de ce que vaut le jeu, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Vous êtes Sarah, princesse du royaume paisible de Kaleiya. La vie tranquille de votre royaume a été perdue le jour où votre père a été séduit puis kidnappé par Lilith, une maîtresse démoniaque. Voyagez à travers des châteaux de glace, des donjons froids, des grottes de lave et bien plus encore - directement jusqu'au château où se cache Lilith! Ramenez votre père et votre roi à la maison!