Alwa's Legacy agite son sceptre sur Nintendo Switch

Suite du très apprécié Alwa’s Awakening sorti en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Alwa's Legacy prépare son arrivée dès cet été sur nos consoles hybrides. Tout cela est possible grâce à sa campagne Kickstarter lancée en novembre dernier par le studio Elden Pixels. Pour plus d'informations sur le titre, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel ainsi qu'un trailer.

Alwa's Legacy rend hommage aux jeux du passé avec ses visuels inspirés de l'ère 16 bits, tout en offrant une vision tout à fait contemporaine du genre metroidvania. Plein de puzzles à résoudre, de cachots à explorer, d'objets magiques à acquérir et d'anciens secrets à découvrir. Au fur et à mesure que les joueurs avancent dans l'aventure, de nouveaux objets et un système d'amélioration des personnages leur permettent d'élaborer leur propre style de jeu, centré sur une construction de personnage offensive, défensive ou exploratoire. La conception du monde est également ouverte, offrant aux joueurs de multiples voies à explorer à tout moment. En mélangeant l'esthétique classique du pixel-art avec de nouveaux éléments visuels tels qu'un système d'éclairage réaliste et des principes de conception de jeu modernes, Alwa's Legacy offre une expérience de jeu intemporelle.