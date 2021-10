Alwa's Collection dévoile la date de sortie de sa version physique sur Nintendo Switch

Quoi de mieux pour découvrir une licence déjà bien entamée qu'une petite compilation ? Résultat d'un partenariat entre Clear River Games, Elden Pixel et Just For Games, Alwa's Collection vient de dévoiler sa date de sortie en version physique sur Nintendo Switch et PS4. Comprenant les épisodes Alwa's Awakening et Alwa's Legacy ainsi que trois planches de stickers, nous vous laissons découvrir la jaquette de jeu ci-dessous, ainsi qu'un descriptif complet.

À propos d'Alwa's Collection : Alwa's Collection comprend deux magnifiques jeux d'aventure au parfum rétro ! Alwa's Awakening est une aventure rétro inspirée des jeux 8 bits du genre metroidvania. Vous incarnez Zoe, une héroïne envoyée d'un autre monde pour apporter la paix au pays d'Alwa. Votre voyage sera semé d'embûches, plein d'énigmes à résoudre, de donjons à explorer, d'objets magiques à acquérir et d'anciens secrets à découvrir. Alwa’s Awakening revient aux jeux de plateforme classiques avec des commandes faciles à apprendre, mais difficiles à maîtriser. Tout au long de cette aventure, vous rencontrerez toutes sortes de personnages intéressants, parcourrez des donjons dangereux et découvrirez d'incroyables secrets en tentant de sauver la terre de l'extinction. Alwa's Legacy est une magnifique suite néo-rétro qui offre une extension au gameplay classique de son prédécesseur. Peaufiné avec des graphismes inspirés de l'ère 16 bits, Alwa's Legacy mélange l'esthétique classique du pixel art avec de nouvelles fioritures visuelles telles qu'un système d'éclairage réaliste. Il ajoute également des principes de conception de jeu plus modernes, comme un nouveau système de mise à niveau des personnages qui vous permet d'affiner votre style de jeu, centré sur des ensembles de compétences offensives, défensives et exploratoires. En utilisant des améliorations magiques, de nouvelles voies peuvent être trouvées lorsque vous explorez le monde interconnecté non linéaire en invoquant des blocs sur lesquels grimper, des bulles sur lesquelles rebondir et des éclairs pour attaquer. Caractéristiques principales : Deux "metroidvania" néo-rétro

Ambiance 8 et 16 bits nostalgique

Trois planche d'autocollants offertes