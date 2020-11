Alwa’s Awakening - Découvrez son OST sur Vinyle... et sur cartouche NES

Alors que la licence Alwa signée Elden Pixels en est à deux épisodes de sortis avec Alwa's Awakening et Alwa's Legacy, nous apprenons que l'éditeur Thunderful vient d'annoncer la sortie d'une OST officielle dédiée à Alwa's Awakening sur sa boutique en ligne. S'il n'es plus rare de proposer le format Vinyle qui fait un retour en force depuis plusieurs années, c'est non sans surprise que nous apprenons qu'une seconde version est proposée sur une cartouche de NES parfaitement lisible sur les consoles PAL et NTSC. Si vous avez comme votre serviteur une NES encore en état de marche dans vos cartons, pourquoi ne pas céder ?

OST Cartouche NES

Cartouche NES fabriquée sur mesure dans un noir enchanteur

24 pistes originales de chiptune composées par le Magicien de la Mélodie, Robert Kreese

Avec un morceau réalisé par le professeur Sakamoto, spécialiste des compositions

Fonctionne à la fois sur les consoles NTSC et PAL NES

Un manuel de 28 pages en couleur

Livré avec un code numérique Steam® pour Alwa's Awakening

OST Vinyle

Écoutez de la musique NES authentique sans avoir à brancher votre vieille console 8 bits !

Ce vinyle est d'une teinte verte transparente magique et comprend 24 pistes de chiptune composées par Robert Kreese, ainsi qu'une piste invitée par la légende du 8-bit Prof. Sakamoto.

Un choix de support original qui saura rendre hommage aux musiques chiptune de Robert Kreese.

Source : Thunderfulgames