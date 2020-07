Aluna : Sentinel of the Shards trailer Nintendo Switch

Si vous êtes avez déjà lu les comic books The World of Aluna, le jeu vidéo Aluna : Sentinel of the Shards devrait alors vous intéresser. Digitart Interactive vient de révéler un tout nouveau trailer que nous vous laissons visionner ci-dessous, ainsi qu'un communiqué officiel. Aluna : Sentinel of the Shards est attendu dans le courant de l'année 2020 sur différents supports dont la Nintendo Switch.

Digitart Interactive est heureux de révéler Aluna : Le nouveau trailer de Aluna : Sentinel of the Shards, qui explore les origines du demi-dieu inca Aluna. Envoyée, enfant, d'Espagne au "Nouveau Monde" de l'Amérique latine du XVIe siècle, Aluna se lance dans une véritable quête épique pour guider son peuple natal.

Aluna arrive sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch en 2020 : Sentinel of the Shards met en vedette la créatrice de bandes dessinées et actrice Paula Garces (série Harold & Kumar, On My Block, Clockstoppers, The Shield) dans le rôle d'Aluna, et Julio Macias (Oscar "Spooky" Diaz de On My Block) dans le rôle du père d'Aluna, Franicisco Cortes.

Créée par les acteurs/producteurs Paula Garces et Antonio Hernandez en réponse à la sous-représentation des super-héros latinos et féminins dans les bandes dessinées, Aluna est devenue un succès culte et joue actuellement dans la saga de bandes dessinées en cours, The World of Aluna, écrite par Assassin's Creed et Batman : les scribes d'Arkham Origins Ryan Galletta, Dooma Wendschuch et Corey May. Aluna s'est également fait un nom dans les jeux vidéo après être devenue un personnage jouable dans le populaire MOBA Heroes of Newerth de S2 Games, où elle était incarnée par Paula Garces elle-même.

Aluna : Sentinel of the Shards combine les mécanismes de jeu de rôle de Diablo avec la mythologie révisionniste de God of War. Basé sur la tradition inca, Aluna : Sentinel of the Shards présente des dieux, des bêtes et des contes mythologiques qui ont formé l'épine dorsale de la culture colombienne du 16ème siècle. Partez des falaises du Sanctuaire en bord de mer, à travers les jungles massives du Nouveau Monde, jusqu'au temple de Nagaric dans les canyons volcaniques, dans cette aventure historique épique.