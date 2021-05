Aluna: Sentinel of the Shards est disponible sur Nintendo Switch

Nouveau jeu signé Digiart Interactive et N-Fusion Interactive, Aluna: Sentinel of the Shards propose de suivre les aventure du demi-dieu (ou déesse en l'occurence) inca Aluna. Prenant la forme d'un Diablo-like empreint de mythologie, Aluna: Sentinel of the Shards est proposé de tarif de 15,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. En attendant de découvrir notre vidéo de gameplay, nous vous laissons visionner son dernier trailer ci-dessous.

Venant des cieux, les tessons mystiques s'abattent sur la terre, défiant à la fois le temps et l'espace. La superstition, le mysticisme et la peur de l'inconnu ont donné vie à un chemin qui va au-delà de sa terre natale. Nous rencontrons notre héroïne Aluna, qui, enfant, a reçu le plus puissant de ces tessons, censé contenir le cœur de sa mère, la déesse de la Terre Pachamama. Par un enchaînement de circonstances, Aluna doit quitter sa maison et se rendre dans le nouveau monde. Aluna accomplit son destin, mais il en va de même pour le mal qui cherche à accomplir le sien. Le passé d'Aluna guide son avenir et ses ennemis ne reculeront devant rien pour voler le tesson et prendre le contrôle du monde...