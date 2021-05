Aluna: Sentinel of the Shard - Découvrez notre vidéo de gameplay maison

Disponible depuis le 26 mai 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Aluna: Sentinel of the Shard se présente comme un Diablo-Like sur fond de mythes incas. Proposé au prix de 15,99€, nous avons pu poser nos mains sur le titre, et vous proposons ce jour de découvrir le début de cette aventure avec notre vidéo maison.

Venant des cieux, les tessons mystiques s'abattent sur la terre, défiant à la fois le temps et l'espace. La superstition, le mysticisme et la peur de l'inconnu ont donné vie à un chemin qui va au-delà de sa terre natale. Nous rencontrons notre héroïne Aluna, qui, enfant, a reçu le plus puissant de ces tessons, censé contenir le cœur de sa mère, la déesse de la Terre Pachamama. Par un enchaînement de circonstances, Aluna doit quitter sa maison et se rendre dans le nouveau monde. Aluna accomplit son destin, mais il en va de même pour le mal qui cherche à accomplir le sien. Le passé d'Aluna guide son avenir et ses ennemis ne reculeront devant rien pour voler le tesson et prendre le contrôle du monde...

Source : Nintendo