The Alto Collection annoncé sur Switch

La collection des des Alto's Adventure et Alto's Odyssey, deux jeux de glisse dans le style des runners s'annonce sur l'eShop de la Switch pour le 26 novembre prochain . The Alto Collection, développée par la Team Alto et édités par Snowman initialement sur mobile respectivement en 2015 et 2018 viendra vous faire voyager dans de sublimes paysages tout droit inspirés par l'iconique Journey contre la modique somme de 9,99€ (ou 8,79€ si vous le précommandez).

Le jeu vous met dans la peau d'Alto (d'autres personnages sont déblocables au fil de la progression du joueur) et vous permet de parcourir en glissant d'innombrables tableaux plus beaux les uns que les autres. Un système de scoring grâce aux figures réalisables est aussi de la partie et permet de corser le challenge !

Voici d'abord les informations officielles disponibles sur la fiche du jeu, suivie par sa bande-annonce de lancement :