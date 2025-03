Alruna and the Necro-Industrialists disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes à la recherche d'un puzzle-plateformer avec un look terriblement rétro, Alruna and the Necro-Industrialists vous attend sur Nintendo Switch. Disponible dès à présent au prix de 11,99€ sur l'eShop de la console, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Alruna est une dryade dans un monde mourant – un esprit de vie au pays des morts. La terre est aspirée. Il n’y a que The Sprawl. De pauvres squelettes débraillés parsèment les Terres Désolées des Nécro-Industriels et se déplacent sans fin dans une moquerie laborieuse de la vie. Mais sont-ils les véritables ennemis ? Ou les squelettes souffrent-ils autant que les dryades sous la domination des nécro-industriels ? Et le salut ? Est-il possible? Les morts aspirent au paradis. Mais les morts ne peuvent que creuser...

Source : Nintendo