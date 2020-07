All-Star Fruit Racing - Le jeu de course fruité proposé à moins d'un euros sur l'eShop

Disponible depuis juillet 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu de kart à riche teneur en fruits signé 3DClouds et dénommé All-Star Fruit Racing propose une promotion exclusive. Jusqu'au 6 août 2020 , le titre est proposé sur l'eShop à -95%, faisant passer le titre de 19,99€ à 0,99€. Une occasion idéale pour faire l'acquisition d'un jeu de course sympathique à moindre frais.

All-Star Fruit Racing propulse les joueurs dans des îles remplies d'action : entre dérapages à travers des loopings, des sauts insensés, et des pistes défiant la gravité, parcourez les championnats, les courses et les divers défis dans un monde ultra coloré rempli de décors à couper le souffle !

Devenez le meilleur pilote à travers le mode carrière !

Choisissez votre personnage préféré et livrez une bataille acharnée pour la première place à travers les différents championnats. Jonglez entre la vitesse et tes aptitudes contre neuf autres pilotes sur les pistes bourrées de fruits, et raflez tous les prix du podium : vous déverrouillerez de nouveaux personnages, de nouveaux championnats, et même des pièces de kart !

Maîtrisez tous les modes de jeu !

Vous croyez être le champion des champions ? Le voyage ne fait que commencer ! Créez vos propres championnats, choisissez parmi trois réglages de difficulté et de vitesse pour affiner votre pilotage. Vous pouvez également vous lancer dans les différents modes de jeu, tels que le mode Dragster, les courses d'élimination, le Contre-la-Montre, les courses de côte, et tout un panel de courses modifiables qui changeront les règles !

Dominez les saisons !

Brûlez la gomme à travers 21 courses incroyables réparties entre cinq mondes ahurissants : les Îles de Printemps, d'Été, d'Automne, d'Hiver et même une Île spéciale. Foncez à travers les volcans, autour de serpents géants entortillés, faufillez-vous entre des boules de neige géantes qui écraseront votre kart sur les pistes les plus folles !

Faites déborder le Juicer !

Écrasez vos adversaires et libérant des attaques dévastatrices à base de fruits grâce au système du Juicer. Collectez les différents types de fruits durant la course et remplissez les réservoirs du Juicer, puis combinez-les afin de découvrir les différentes améliorations. Allez-vous toutes les utiliser, ou allez-vous les économiser jusqu'à ce que votre attaque Mega-Juice soit prête à vous aider à remporter la course ?

Défiez votre famille et vos amis !

Ne faites pas la course tout seul ! Jouez en famille jusqu'à quatre joueurs à All-Star Fruit Racing sur le même écran !

Personnalisez votre kart !

Déverrouillez de nouvelles pièces qui vous aideront à modifier, recréer, colorer votre monture. Ce n'est pas qu'une question de victoire, mais aussi une question de gagner avec classe ! Plus de 32 000 combinaisons vous attendent au Garage afin que vous puissiez perfectionner votre kart.