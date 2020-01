Alienware Concept UFO : DELL reçoit un prix Best in Show avec son plagiat de la Nintendo Switch

Il y a peu au CES 2020 de Las Vegas, DELL a présenté un nouvel ordinateur portable ALIENWARE fortement inspiré par la Nintendo Switch : que ce soit sa forme, ses Joy-Con détachables avec ces sticks décalés que l'on peut réunir en une seule manette ou encore son menu à base de vignettes placées sur une seule ligne, "l'inspiration" semble évidente. Pourtant, sans rire, DELL a présenté son prototype, nommé pour le moment Alienware Concept UFO, comme s'il s'agissait d'une superbe innovation... Alors évidemment, il est normal que lorsqu'un concept fonctionne et s'impose dans la société qu'il soit repris par d'autres, et certains rappelleront sûrement qu'avant la Nintendo Switch d'autres appareils portables similaires avaient vu le jour (souvenez-vous...) Mais dans le cas de ce Concept UFO, c'est non seulement les ressemblances avec tous les petits détails de la console de Nintendo qui frappent mais aussi la façon de faire comme si la Nintendo Switch n’existait pas depuis 2017 et qu'elle cartonnait dans le monde entier !

Une impression étrange qui se confirme aujourd'hui avec le prix Best in Show attribué comme chaque année par Trusted Reviews qui récompense les meilleures tendances et innovations du CES et qui justifie son prix ainsi :

Le site Trusted Reviews semble donc très enthousiaste pour ce "nouveau concept" qui potentiellement pourrait faire tourner tous les jeux PC... Mais le site semble surtout méconnaître la Nintendo Switch présentée comme "cool" mais trop cher (par rapport à quoi ? ) avec un nombre de jeux "limité" alors que la bibliothèque de la Switch a déjà près de 3000 jeux dont des exclusivités...

Quoiqu'il en soit, il faut sûrement s'attendre à voir d'autres Nintendo Switch-like à l'avenir tant le concept de la console de Nintendo apparaît aujourd'hui comme une évidence et s'adapte désormais parfaitement à notre époque. En attendant retrouvez des images de l'Alienware Concept UFO publiées par Endgadget et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

"The Nintendo Switch is cool, but the price and limited number of games on it isn’t. Which is why we fell in love with the Alienware Concept UFO the moment we saw it this CES.” — @trustedreviews https://t.co/pFplaToH2y #Alienware Concept UFO: CES 2020 Best in Show pic.twitter.com/R4VZu2pbsQ