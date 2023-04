Aliens: Fireteam Elite débarque en version CLOUD sur Nintendo Switch - Demo gratuite à télécharger

Sorti en 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Series X/S et PC, Aliens: Fireteam Elite débarque ce mois-ci sur Nintendo Switch en version CLOUD. Trois éditions seront disponibles : l'édition standard à 29,99€ ( 26,99€ au lancement) l'édition Into the Hive comprenant le jeu et le DLC Pathogen à 39,99€ ( 35,99€ au lancement) et l'Ultimate Edition regroupant le jeu et tous les DLC disponibles à 59,99€ ( 53,99€ au lancement). Une démo gratuite est disponible dès à présent afin de pouvoir tester le jeu et, surtout, sa connexion. Retrouvez une vidéo de gameplay sur cette page.

Aliens: Fireteam Elite sera disponible à partir du 26 avril 2023