Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix - Jeunes filles et combats de méchas vous au programme de 2023 sur Nintendo Switch

Nouveau projet signé PQube et Pyramid, Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix vous propose de prendre part à des combats de méchas dans des environnements en 3D. Attendu dans le courant de l'année 2023 sur Nintendo Switch et consoles PlayStation, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous ainsi qu'un descriptif complet. Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix aura également le droit à sa version physique.

Le Vice s'est emparé de votre monde et vous seule pouvez le reprendre ! En tant qu'actrice ayant une aptitude à manier les combinaisons spéciales appelées Alice Gear, vous vous entraînez sous les ordres d'AEGiS, une société chargée de la défense contre le Vice.

Combattez vos coéquipiers dans des simulations, en utilisant des combinaisons personnalisables uniques de votre Alice Gear pour devenir plus forte, plus rapide et meilleure que jamais ! Caractéristiques : Des batailles passionnantes en 3D - Combattez en solo dans des combats en 3D, ou ajoutez des actrices de soutien pour améliorer vos capacités !

L'arc d'entraînement - Maîtrisez vos compétences grâce à des tutoriels utiles et à une zone d'entraînement où vous pourrez tester votre équipement avant de vous lancer dans le combat !

Jouez à votre façon - 22 personnages jouables uniques, chacun avec sa propre personnalité et son propre style de jeu.

Accessoirisez d'adorables actrices ! - Achetez de nouveaux vêtements, des combinaisons de mécha, des armes et des accessoires pour vos actrices préférées avec la monnaie du jeu dans la boutique.

Une touche personnelle - Apprenez à connaître les actrices grâce à des scènes de dialogue contextuelles amusantes et à des échanges réconfortants entre les personnages.

Battle Hex Pathways - Utilisez le système unique de progression Battle Hex pour visualiser le chemin que vous voulez prendre à chaque étape.

1 contre 1 avec vos amis - Combattez en ligne avec vos amis pour régler vos comptes !