Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix - Femmes et méchas seront de sortie à la mi-mars sur Nintendo Switch

Nouveau projet signé Pyramid et édité par Pqube dans nos contrées, Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix se présente comme un jeu de combats de méchas dans des environnements en 3D. Initialement dévoilé en novembre 2022, le titre vient enfin d'obtenir sa date de sortie, désormais calée pour le 16 mars 2023. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date du jeu ci-dessous.

Alice Gear AEGiS CS: Concerto of Simulatrix est un jeu d'arène de bataille 3D palpitant rempli d'action et de personnages adorables ! Enfilez votre équipement et place au combat !

Les Vices envahissent votre monde et vous êtes la seule personne à pouvoir le sauver ! En tant qu'actrice avec une prédisposition pour l'équipement spécial, vous vous entraînez sous l'autorité d'AEGiS, la société chargée de repousser les Vices. Affrontez vos coéquipières dans des simulations, profitez de combinaisons d'équipements Alice uniques et personnalisables pour gagner en force, en rapidité et en efficacité !

Suivez la vie de vos coéquipières et découvrez leurs motivations et ressentis tandis que vous unissez vos forces.

Caractéristiques principales :