Alchemy Garden - Ouvrez votre boutique de potion début septembre sur Nintendo Switch

Déjà sorti en 2022 sur Steam, Alchemy Garden s'apprête à faire son retour cet été sur Nintendo Switch et supports concurrents. Le titre de MadSushi Games se base sur un concept simple, vous devrez apprendre à concocter des potions magiques, et à les vendre dans votre propre boutique. Attendu pour le 7 septembre 2023 sur l'eShop , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Fabriquez des potions magiques et vendez-les dans votre propre boutique d'alchimie ! Explorez le monde et récoltez des plantes pour découvrir de nouvelles recettes ! Prenez soin de votre propre jardin d'alchimie et décorez la boutique comme vous le souhaitez dans ce jeu de simulation de vie !

PERSONNALISEZ VOTRE ALCHIMISTE

Personnalisez l'apparence de votre alchimiste à votre guise, avec différents types d'yeux, de coiffures et de tenues !

CRÉER DES POTIONS MAGIQUES

Fabriquez et découvrez une grande variété de potions grâce à des expériences utilisant toutes sortes de plantes et de minéraux.

GÉREZ VOTRE PROPRE BOUTIQUE DE POTIONS

Gérez votre propre boutique d'alchimie et vendez des plantes, des potions et des minéraux. Le prix de vos marchandises variera en fonction de l'état de votre boutique, de la variété et de la satisfaction de vos clients. Parfois, vos clients voudront marchander le prix !

CRÉEZ DE BEAUX JARDINS

Prenez soin de vos plantes et décorez votre jardin en plaçant des clôtures, des lumières, des fontaines et bien d'autres meubles ! Vous pouvez également acheter le terrain adjacent pour agrandir votre environnement personnalisé !

EXPLOREZ

Partez dehors à la recherche de nouvelles plantes et minéraux pour vos expérimentations, vous trouverez des plantes différentes à chaque saison de l'année ! Oh, et n'oubliez pas de visiter Rosewood Ville, où vous pouvez accepter des commissions de ses villageois, acheter toutes sortes d'outils, de graines ou de vêtements !