Alchemist Adventure - Apprenez comment maitriser l'air dans un nouveau trailer

Toujours attendu pour la fin 2020 sur Nintendo Switch et divers autres supports, Alchemist Adventure revient vers nous avec une nouvelle démonstration de ses pouvoirs. Alors que nous découvrions il y a quelques jours la maîtrise du jeu, penchons-nous aujourd'hui sur un autre élément d'importance cruciale : l'air.

Second élément que Mya découvre au plus profond de la ville d'Isur, l'air devient l'une des défenses les plus puissantes de Mya et un outil utiles pour manipuler le monde qui l'entoure et vaincre stratégiquement ses ennemis les plus redoutables. Elle peut invoquer de puissantes rafales de vent pour écarter d'énormes obstacles de son chemin, les tirer dans différentes directions pour dégager sa route et éteindre des énigmes basées sur le feu. En combinant l'air avec d'autres éléments, Mya peut créer des éclairs destructeurs, de la glace et des potions de sable. Les combats deviennent un jeu d'enfant pour quelqu'un qui maîtrise l'air, ce qui lui permet de former des barrières défensives, de repousser ses ennemis... ou de les tirer au plus près pour des attaques ultimes. Les ennemis pris dans les courants d'air seront affaiblis, ce qui réduira leurs dégâts d'attaque, permettant à Mya de les abattre facilement.