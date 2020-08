Alchemist Adventure déchainera les éléments sur Nintendo Switch

Déjà proposé en early access sur Steam depuis juin 2020, Alchemist Adventure vient de confirmer ce jour son arrivée prochaine sur Nintendo Switch. Vous mettant aux commandes de Mya, une alchimiste amnésique, vous vous aventurerez dans un monde mystérieux et utiliserez les pouvoirs des éléments pour avancer dans votre périple.

Attendu pour le 4ème trimestre 2020 , nous vous laissons ci-dessous un descriptif, accompagné d'un trailer et d'une session de gameplay capturée sur la version PC en early access.

Alchemist Adventure est un jeu d’action-aventure qui se déroule dans une province abandonnée appelée Isur. Jadis le domaine des fabuleux mais redoutables alchimistes, Isur n’est désormais plus que ruine et désolation. Vous incarnez Mya, une alchimiste perdue et amnésique qui découvre à son réveil un lieu qui lui est étranger. Pour explorer le monde, vous aurez besoin de faire appel à la puissance combinée des quatre éléments – le feu, l’eau, la terre, et l’air – accompagnés de nombreux autres ingrédients. En concoctant différentes potions, vous pourrez parcourir les régions d’Isur, résoudre des casse-têtes, et affronter de terrifiants ennemis. Découvrez les secrets d’un monde mystérieux afin de mettre la lumière sur votre histoire !

Caractéristiques :