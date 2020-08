Alaloth - Champions of The Four Kingdoms annonce Nintendo Switch

RPG médiéval comme on les aime, Alaloth - Champions of The Four Kingdoms nous a dévoilé de nouvelles images exclusives à l'occasion de cette gamescom 2020 100% digitale. Sa présentation nous a permis d'apprendre son report dans le courant de l'année 2021 en raison de la pandémie mondiale qui a secoué les plan du développeur Gamera Interactive. Par contre cette information s'accompagne d'une bonne nouvelle, à savoir l'arrivée sur jeu sur PS4 et Nintendo Switch. Pour en apprendre davantage sur Alaloth - Champions of The Four Kingdoms, nous vous laissons ci-dessous son dernier trailer en date accompagné d'un communiqué officiel.

Alaloth - Champions of The Four Kingdoms est un RPG fantasy se déroulant dans un monde sombre inspiré de la période la plus sombre du Moyen-Âge. C'est une histoire sur les grands guerriers, la guerre et les combats épiques. Les joueurs endossent le rôle de puissants héros (ou méchants), entreprennent des quêtes, se forgent une réputation et acquièrent d'anciennes reliques et des secrets qui leur permettront de triompher. Le défi ne s'arrête pas après la première partie : de nouveaux modes de jeu sont activés après avoir terminé le jeu pour la première fois, ce qui donne aux joueurs encore plus d'options pour explorer les royaumes et personnaliser leurs personnages. Alaloth amène la dynamique de l'ARPG à un nouveau niveau avec un gameplay basé sur les compétences dans un environnement sombre, mûr, grinçant et rempli de magie et de sang !