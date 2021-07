Aksys Games proposera un Virtual Showcase le 6 août 2021

Société créée en 2016 et spécialisée dans la traduction et la localisations de jeux japonais en Occident, Aksys Games s'est fait une place sur Nintendo Switch avec divers titres comme Pretty Princess Party, Café Enchanté ou encore Little Dragons Café pour ne citer qu'eux. Afin de dévoiler plus en détail le carnet de route de la société, un Virtual Showcase spécial Aksys Games se tiendra le 6 août 2021 sur leur page Twitch. Nous avons déjà un aperçu de quelques jeux présentés lors de l'événement :

RICO London (NSW, PS4™, Xbox One)

Les combattants du crime qui défoncent les portes et les gangs sont de retour et cette fois, ils sont à Londres en 1999. RICO London est un jeu de tir à la première personne qui consiste à faire une entrée remarquée, à faire exploser les méchants et à s'occuper des affaires.

Blazing Strike (PS4™, PS5™, NGS, PC)

Inspiré des séries classiques de jeux de combat sur arcade des grands noms de l'industrie comme Capcom et SNK, le prochain jeu de combat en 2D du développeur RareBreed Makes Games est Blazing Strike évoque l'excitation et la nostalgie des pionniers du genre 2D pixel art tout en intégrant un système de jeu unique aux mécaniques modernes.

Undernauts: Labyrinth of Yomi (PS4™, Xbox One, NSW, PC)

Tokyo, 1979. Lorsqu'une structure massive et mystérieuse sort soudainement du sol, le gouvernement envoie une équipe pour enquêter. Vous avez été sélectionné pour rejoindre un groupe d'élite d'explorateurs souterrains employés par la société Cassandra. Malheureusement, vous n'êtes pas le seul à fouiller ces cavernes. Des monstres terrifiants se cachent dans l'ombre. De dangereux criminels sont à la recherche de ressources. Un grand nombre de personnes sont portées disparues. Le test de vos capacités de survie commence maintenant...

Pups & Purrs Animal Hospital (NSW)

Devenez le meilleur vétérinaire du monde ! Ces adorables animaux de compagnie ne se sentent pas bien, alors donnons-leur les soins dont ils ont besoin ! Pups & Purrs Animal Hospital est un jeu de simulation dans lequel vous pouvez avoir un travail de rêve en prenant soin d'amis mignons et en peluche.

Olympia Soirée (NSW)

Son clan entier ayant été anéanti il y a des années, Olympia a été isolée pendant la majeure partie de sa vie. Aujourd'hui, elle est la seule personne sur l'île de Tenguu à pouvoir accomplir le rituel qui redonne de la lumière à un monde plongé dans l'obscurité. Les chefs de chaque district primaire - Rouge, Bleu et Jaune - dirigent une société régie par la structure de classe rigide de l'île. En voyageant d'un district à l'autre, Olympia découvre leurs merveilles et leurs faiblesses, ainsi qu'une communauté souterraine de marginaux qu'elle est déterminée à aider. Si elle parvient à trouver la personne destinée à être son âme sœur, elle pourra enfin ouvrir son cœur et révéler son véritable nom, perpétuer sa lignée et sauver le monde avant qu'il ne soit détruit.

Dairoku: Agents of Sakuratani (NSW)

Depuis toujours, Shino Akitsu a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas : esprits, apparitions et créatures indescriptibles. À l'âge adulte, ce talent l'amène à rejoindre une agence gouvernementale secrète : le Département d'Action Occulte. Elle est affectée au sixième bureau de prévention spéciale et son travail consiste à surveiller les êtres puissants qui voyagent entre son monde et les mondes au-delà. Depuis son bureau de Sakuratani, une ville d'une autre dimension, l'agent Shino rencontre plusieurs individus d'un autre monde aux personnalités et aux capacités très différentes : un esprit renard à neuf queues, un oni malicieux, etc. À la fois gardienne et guide de voyage, elle fait de son mieux pour apprendre à connaître ces entités et les empêcher d'avoir des problèmes inter-dimensionnels.

Variable Barricade (NSW)

Membre d'une famille prestigieuse et héritière d'une fortune, Hibari apprend que son excentrique grand-père est déterminé à lui trouver un mari. Il s'arrange pour la loger dans une luxueuse villa avec quatre beaux célibataires triés sur le volet et son majordome privé. Tandis que ses prétendants tentent de la conquérir par tous les moyens, Hibari est soumise à d'interminables épreuves et tentations quotidiennes. Son grand-père a-t-il fait un mauvais choix ou ces hommes ont-ils plus d'atouts qu'il n'y paraît ? À travers tout cela, Hibari a deux objectifs importants : effrayer chacun de ces candidats au mariage et refuser absolument de tomber amoureux.

Source : Aksysgames