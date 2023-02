Akka Arrh - Le prototype perdu d'Atari revient fin février sur Nintendo Switch

On peut dire que le jeu Akka Arrh en aura fait du chemin avant de sortir... Basé sur un prototype de Jeff Minter datant de l'époque où l'Arcade régnait en maître, ce shooter psychédélique sera officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 21 février 2023 . Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la découvrir, nous vous laissons visionner ci-dessous la bande-annonce du jeu.

Akka Arrh combine l'intrigue d'une borne d'arcade Atari incroyablement rare avec la vision créative unique de Jeff Minter. Akka Arrh est basé sur un prototype d'arcade qui est sorti en 1982 sur un petit marché test. Malheureusement, le projet a été abandonné car les joueurs trouvaient le jeu trop difficile. En raison de sa production exceptionnellement courte, seules trois armoires Akka Arrh existent encore. Maintenant, les joueurs ont la chance de découvrir non seulement l'un des jeux les plus rares d'Atari, mais aussi l'un des jeux les plus rares de l'ère de l'arcade !