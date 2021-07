Akiba's Trip : Hellbound & Debriefed - Désapez les vampires dans cette version améliorée disponible sur Nintendo Switch

Après une sortie initiale sur PSP, Marvelous et Acquire ont décidé de donner une seconde jeunesse au premier opus de Akiba's Trip sur les consoles modernes. Désormais appelé Akiba's Trip : Hellbound & Debriefed, le titre vous propose de découvrir un Action-RPG se déroulant dans le quartier de Tokyo Akihabara, où votre objectif est de dévêtir la veuve et l'orphelin pour découvrir une vaste conspiration vampirique.

Désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch ainsi qu'en version physique grâce au distributeur Just For Games, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de Akiba's Trip : Hellbound & Debriefed ci-dessous. Quant à nous, nous vous invitons à lire notre test dédié si ce n'est pas déjà fait.

À propos de Akiba's Trip : Hellbound & Debriefed :

Retournez dans un Akihabara modélisé avec précision en 2011, la célèbre "ville électrique" du Japon, et explorez les rues et les ruelles animées de ce paradis pour otakus. Mais attention au danger qui se tapit dans l'ombre ! Après avoir trouvé son ami disparu inconscient et ensanglanté dans une ruelle, le jeune otaku Nanashi est attaqué par un être inquiétant tout droit sorti d'un scénario d'horreur et laissé pour mort. Alors qu'il est en train de mourir, une mystérieuse jeune femme lui offre un peu de son sang, lui sauvant la vie et la bouleversant pour toujours.

Devenu une Shadow Soul, l'une des créatures les ayant attaqués lui et son ami, il a été doté d'une force et d'une résistance surhumaines… et d'une faiblesse mortelle à la lumière du soleil. Pris dans un monde de politique surnaturelle, Nanashi doit faire face à NIRO, une agence secrète dédiée à la chasse aux menaces paranormales, et traquant les Shadow Souls, un groupe de monstres inhumains. C'est à lui et à ses amis, les "Akiba Freedom Fighters", de préserver la paix à Akihabara et d'empêcher une guerre totale de ravager la ville.