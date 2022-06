Airoheart - Le nouveau titre Action-Aventure de Pixel Heart Studio aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Nouveau projet issu de l'imagination de Pixel Heart Studio, Airoheart se présente comme un jeu d'action-aventure, hommage aux RPG d'autrefois. Si nous savions que le titre était attendu pour une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch le 30 septembre prochain , l'éditeur SOEDESCO vient de confirmer, trailer à l'appui, qu'une version physique sera également disponible sur la console de Nintendo et supports concurrents. Pour en apprendre davantage sur Airoheart, nous vous laissons visionner le trailer ci-dessous accompagné de son descriptif officiel.

À propos d'Airoheart

Notre histoire commence dans le pays d'Engard, où notre héros bien-aimé, Airoheart, entreprend un voyage pour arrêter le plan diabolique de son frère, qui vise à libérer un mal ancien resté dans l'ombre depuis des générations, et à déclencher une guerre en utilisant le pouvoir de la pierre Draoidh.

Saurez-vous affronter votre propre frère et l'empêcher d'exécuter ses plans diaboliques ?

Caractéristiques

Combattez en temps réel

Battez-vous contre de dangereux monstres dans des combats en temps réel. Posez des bombes, lancez des sorts, buvez des potions et surmontez les dangers d'Engard.

Voyagez dans un monde ouvert enchanteur

Découvrez un monde en pixel art magnifiquement réalisé à la main et inspiré du rétro, avec une perspective aérienne qui vous fera remonter le temps. Plongez dans un monde vaste et captivant, débordant de vie et de personnages uniques.

Conquérez des donjons et résolvez des énigmes.

Acquérez des armes et des armures, et apprenez des capacités magiques pour résoudre des énigmes complexes et débloquer de nouvelles zones à explorer. Naviguez dans des donjons obscurs et faites attention aux pièges mortels et aux ennemis vicieux.

Embarquez dans une quête pour sauver le monde

Dévoilez une histoire de trahison, de tragédie et de rédemption morceau par morceau. Embarquez dans une aventure pour empêcher votre frère de déchaîner un mal ancien.