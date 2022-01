Airoheart - Le jeu d'aventure 16-bits inspiré de Zelda sera édité par SOEDESCO

Projet débuté en 2018 par Heart Studio et proposé en financement participatif sur Kickstarter en 2020 qui sera finalement validé, Airoheart entame sa dernière ligne droite avant sa sortie prévue pour le mois de mars 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Titre inspiré des jeux The Legend of Zelda et développé par un seul homme dénommé Samuel North, le projet sera finalement soutenu par SOEDESCO pour sa sortie cette année.

SOEDESCO ayant déjà sorti tellement de grands titres par le passé, ça a été absolument incroyable d’avoir été contacté par eux. J’ai beaucoup de chance d’avoir pu m’associer à eux, et de travailler en coulisse avec leur adorable équipe.

Airoheart, un jeu d’aventure indépendant en style 16 bits

Airoheart associe la narration à la fois profonde et émotionnelle des Final Fantasy au style et au charme des premiers Zelda. Utilisant une vue de dessus typique aux jeux du milieu des années 90, le titre comporte des combats à l’ancienne et en temps réel, des casse-tête et des séquences de plate-forme dans un gigantesque monde ouvert.

