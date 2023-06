Air Twister annoncé sur Nintendo Switch

ININ et YSNET are thrilled viennent d'annoncer la sortie prochaine de Air Twister, un nouveau jeu mêlant aventure et shooter 3D, faisant hommages aux classiques comme Space Harrier ou encore After Burner. Attendu pour le 10 novembre 2023 en version physique et dématérialisée, le titre sera disponible en précommande à partir du 18 juillet.

Dans Air Twister, embarquez pour une quête épique avec la princesse Arch qui se bat pour sauver sa planète d'une destruction imminente. Armée de flèches qui tracent de gracieux arcs de lumière, elle affronte d'étranges envahisseurs sur son chemin. Avec plus de 20 ennemis uniques à conquérir et des scènes magnifiquement conçues à explorer, Air Twister promet une expérience de jeu inoubliable. Pour évoquer la nostalgie des jeux d'arcade traditionnels, Yu Suzuki a conçu Air Twister avec différents niveaux de difficulté, offrant ainsi une authentique sensation d'arcade à l'ancienne. La difficulté du jeu est amplifiée par une musique épique de Valensia qui vous emmènera dans un voyage nostalgique et palpitant. C'est une aventure de jeu unique en son genre qu'aucun joueur n'oubliera de sitôt !