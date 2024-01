Ahro - Un univers atypique annoncé sur Nintendo Switch

L'éditeur Nakana.io qui s'est spécialisé dans les titres atypiques vient de révéler le prochain jeu de son catalogue. Développé par Oeh Interactive, Ahro se présente comme un jeu d'aventure contemplatif en 2D, où notre personnage va partir en quête pour soigner sa dépression. Attendu pour la première moitié de l'année 2024 sur Nintendo Switch et Steam, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Ahro, nommé d'après son personnage principal, est un jeu d'aventure contemplatif à défilement latéral en 2D qui se déroule dans un monde pré-moderne sobre mais stylisé. Il se concentre sur l'exploration, l'atmosphère et l'histoire. Dans le jeu, Ahro peut libérer son esprit et voyager dans le ciel pour collecter des objets et atteindre des endroits inaccessibles à pied. Le jeu se déroule dans un monde fictif très particulier, riche en histoire et en traditions.

L'histoire commence lorsque Ahro commence à avoir des épisodes de dépression fréquents et angoissants. Après n'avoir trouvé qu'un léger soulagement avec des herbes médicinales, il part à la recherche d'un remède miracle légendaire.