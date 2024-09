Ahro - Un jeu d'aventure transcendant disponible sur Nintendo Switch

Toujours présent sur Nintendo Switch pour nous présenter des titres atypiques, nakana.io est de retour en cette fin de mois de septembre avec le jeu Ahro. Disponible depuis ce vendredi 27 septembre, le titre vous invite dans une aventure littéralement transcendante où le héros pourra séparé son corps de son esprit pour découvrir les mystères de son monde. Nous vous laissons découvrir un trailer du jeu ci-dessous.

Ahro est un jeu d'aventure transcendant qui se déroule dans un monde intrigant avec une riche histoire. Alors que vous explorez en marchant ou en volant, vous découvrirez des thèmes anciens mais étonnamment modernes et proches.

Dans le jeu, Ahro peut libérer son esprit et voyager dans le ciel pour découvrir de nouveaux objets, lieux et secrets. Les joueurs seront mis au défi de comprendre comment atteindre des zones autrefois inaccessibles, tout en étant récompensés pour leur curiosité.

L'histoire commence quand Ahro commence à avoir des crises psychiques de plus en plus fréquentes. La médecine à base de plantes le soulage un peu, mais Ahro va partir en quête d'un remède miracle légendaire dans une terre occupée par l'armée impériale. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, les mystères se mutliplient et s'intensifient.