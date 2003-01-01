Aggelos 2 confirme sa date de sortie fin août sur Nintendo Switch
Annoncé en août dernier PQube et PixelHeart reviennent à l'assaut pour nous donner des nouvelles concernant le plateformer rétro Aggelos 2. Toujours attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, les joueurs pourront dans cette aventure basculer entre un mode 8 et 16-bit, et switcher entre pouvoir de lumière et pouvoir de ténèbres à partir du 27 août 2026. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.
À propos d’Aggelos 2
Aggelos 2 est un explosif jeu d’action-plateforme où combats ultra-rapides, phases de plateforme de précision et affrontement entre deux mondes opposés se rencontrent. En tant qu’Aggelos, le plus haut ordre des anges, vous êtes choisi par Balro pour vous aventurer à travers le Royaume de Lumen, domaine du Dieu suprême de la Lumière. Mais alors que Lumen est assiégé et que les Dieux font face à une défaite imminente face à l’Armée des Ténèbres, vous êtes contraint d’embrasser une nouvelle forme obscure pour survivre au chaos qui ravage à la fois les royaumes de la lumière et des ténèbres.
Si votre côté angélique privilégie une approche plus lente et disciplinée, votre forme démoniaque se montre bien plus agile, agressive et imprégnée de sombres pouvoirs. Maîtriser la transition entre ces deux formes sera essentiel à votre survie, et seul l’équilibre entre ordre et chaos vous permettra de triompher d’ennemis redoutables, d’obstacles mortels et d’énigmes complexes tout au long de votre aventure.
Caractéristiques principales
- Royaumes parallèles : Explorez deux immenses cartes interconnectées, chacune dotée de ses propres particularités, ennemis à affronter, secrets à découvrir et défis à relever.
- Système de combat dual : Alternez entre les formes Ange et Démon pour transformer le monde et adapter votre style de jeu, passant d’une défense précise à des assauts fulgurants, en maîtrisant timing, stratégie et réflexes.
- Triomphez de l’adversité : Affrontez des hordes d’ennemis et terrassez 13 boss colossaux répartis à travers les deux royaumes. Préparez-vous à des affrontements mémorables qui prolongent l’héritage des combats emblématiques du premier opus.
- Énigmes et exploration : Résolvez de nombreux défis en maîtrisant vos compétences, en mémorisant les parcours, en manipulant divers mécanismes, en évitant les pièges et en interagissant avec l’environnement pour révéler de nouveaux secrets et chemins cachés.
- Développez votre puissance : Collectez des orbes pour débloquer de puissantes attaques spéciales, renforcer vos capacités et améliorer votre résistance, ajoutant une dimension tactique à votre progression.
- Évoluez pour survivre : Débloquez de nouvelles aptitudes au fil de votre aventure, du vol aux prises murales, en passant par les dashs et les attaques spéciales dévastatrices, ouvrant de nouvelles possibilités d’exploration et d’accès à des zones jusque-là inaccessibles.
- Superbes graphismes 16-bit : Un pixel art saisissant et des sprites minutieusement détaillés, conçus pour sublimer un gameplay 2D fluide, nerveux et rythmé.