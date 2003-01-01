Aggelos 2 confirme sa date de sortie fin août sur Nintendo Switch

Annoncé en août dernier PQube et PixelHeart reviennent à l'assaut pour nous donner des nouvelles concernant le plateformer rétro Aggelos 2. Toujours attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, les joueurs pourront dans cette aventure basculer entre un mode 8 et 16-bit, et switcher entre pouvoir de lumière et pouvoir de ténèbres à partir du 27 août 2026 . Nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

À propos d’Aggelos 2

Aggelos 2 est un explosif jeu d’action-plateforme où combats ultra-rapides, phases de plateforme de précision et affrontement entre deux mondes opposés se rencontrent. En tant qu’Aggelos, le plus haut ordre des anges, vous êtes choisi par Balro pour vous aventurer à travers le Royaume de Lumen, domaine du Dieu suprême de la Lumière. Mais alors que Lumen est assiégé et que les Dieux font face à une défaite imminente face à l’Armée des Ténèbres, vous êtes contraint d’embrasser une nouvelle forme obscure pour survivre au chaos qui ravage à la fois les royaumes de la lumière et des ténèbres.

Si votre côté angélique privilégie une approche plus lente et disciplinée, votre forme démoniaque se montre bien plus agile, agressive et imprégnée de sombres pouvoirs. Maîtriser la transition entre ces deux formes sera essentiel à votre survie, et seul l’équilibre entre ordre et chaos vous permettra de triompher d’ennemis redoutables, d’obstacles mortels et d’énigmes complexes tout au long de votre aventure.

Caractéristiques principales