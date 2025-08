Aggelos 2 annoncé pour 2026 sur Nintendo Switch

Qui a dit que la Nintendo Switch première du nom n'aurait plus de jeux à partir de 2026 ? Pas PQube et PixelHeart en tout cas puisqu'ils viennent d'annoncer la sortie de Aggelos 2 sur la console hybride de Nintendo et sur divers supports concurrents. Les joueurs pourront dans cette aventure basculer entre un mode 8 et 16-bit, et switcher entre pouvoir de lumière et pouvoir de ténèbres. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Vous êtes un Aggelos, le rang le plus élevé parmi les anges. Alors que les dieux sont sur le point d'être vaincus par l'Armée des Ténèbres, Balro vous envoie dans un voyage épique à travers Lumen, le domaine du dieu suprême de la lumière.

Avec Lumen assiégé, vous devez vous battre dans le chaos des mondes de la Lumière et des Ténèbres qui se superposent. Tous deux regorgent d'ennemis redoutables, de chemins sinueux et d'énigmes qui vous feront réfléchir. Passer d'un royaume à l'autre est essentiel à votre survie et à votre progression.

Les deux mondes réagissent à la forme que vous prenez. En mode Ange, vous vous déplacez plus lentement et avec plus de précision, absorbant les projectiles de lumière, déverrouillant les interrupteurs basés sur la lumière et jouant de manière défensive. Le mode Démon est rapide et agressif, vous permettant de traverser les barrières d'ombre et de frapper plus fort avec les pouvoirs des ténèbres.

Les combats sont dynamiques et tactiques : passer de la forme céleste à la forme infernale au bon moment est essentiel pour survivre. Affrontez des hordes d'ennemis et 13 puissants boss, où chaque rencontre exige précision et timing.

Au fur et à mesure que vous montez au ciel ou descendez dans les abysses, vous collecterez de puissants orbes qui vous permettront d'acheter de nouvelles compétences telles que la course, le saut mural, le vol et des attaques spéciales dévastatrices. Ces pouvoirs, associés à des potions magiques, vous aideront à combattre plus efficacement et à explorer plus en profondeur, en canalisant les forces de l'Ordre et du Chaos.