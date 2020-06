Agatha Christie : The ABC Murders mènera l'enquête sur Nintendo Switch

Initialement aperçu sur le site de classification allemand USK, Agatha Christie : The ABC Murders s'apprête à sortir sur Nintendo Switch après une sortie initiale en 2015 sur les supports concurrents. En attendant les premières images de la version Switch, nous vous laissons ci-dessous un descriptif du jeu, ainsi qu'un trailer du jeu original.

Votre meilleure arme, votre intelligence. Relevez l'ultime défi cérébral !

The ABC Murders est un jeu d'aventure et d'enquête à la 3e personne, adapté du célèbre roman d'Agatha Christie. Dans la peau du célèbre détective privé Hercule Poirot, vous affronterez un mystérieux adversaire se faisant appeler « ABC ».

Vos talents de fin limier seront mis plus que jamais à contribution !

Vos investigations vous conduiront dans plusieurs villes du Royaume-Uni pour explorer de nombreuses scènes de crime aux environnements somptueux. Procédez à des contre-interrogatoires, déjouez de mortelles énigmes... et surtout, ne négligez aucun indice !Observez, questionnez et explorez sans relâche pour faire éclater la vérité et comprendre le mode opératoire du meurtrier !

CARACTÉRISTIQUES :