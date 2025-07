Agatha Christie – Mort sur le Nil sortira fin septembre sur Nintendo Switch

Les amateurs d'enquêtes seront ravis d'apprendre que Agatha Christie – Mort sur le Nil sortira finalement le 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour l'occasion, Microids et Microids Studio Lyon ont également dévoilé le contenu d'une édition physique limitée qui sera proposée à cette même date :

A propos de Agatha Christie – Mort sur le Nil :

Dans Mort sur le Nil, une paisible croisière est perturbée par un épouvantable crime. Heureusement, le célèbre détective Hercule Poirot est à bord. En parallèle, la traque d'un meurtrier mène la détective privée Jane Royce de Londres à Majorque, en passant par New York et enfin l'Égypte. Les deux enquêtes convergent à Abou Simbel. Ce duo dynamique d'enquêteurs devra élucider une affaire complexe et pleine de rebondissements. Mais le scénario du jeu ne se résume pas simplement au récit du livre, car il recèle bien des mystères et des retournements de situations, qui surprendront même les plus passionnés de l’œuvre d’Agatha Christie.

Caractéristiques du jeu :