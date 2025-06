Agatha Christie – Mort sur le Nil s'offre un trailer

Les amateurs d'enquêtes seront ravis d'apprendre que Microids et Microids Studio Lyon viennent de dévoiler le premier trailer du jeu Agatha Christie – Mort sur le Nil. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant du mois de septembre 2025 , nous ne savons pas encore si une édition Nintendo Switch 2 est prévue pour le moment. En attendant davantage d'informations, les joueurs PC peuvent s'ils le désirent découvrir une démo du jeu accessible sur la plateforme Steam.

A propos de Agatha Christie – Mort sur le Nil :

Dans Mort sur le Nil, une paisible croisière est perturbée par un épouvantable crime. Heureusement, le célèbre détective Hercule Poirot est à bord. En parallèle, la traque d'un meurtrier mène la détective privée Jane Royce de Londres à Majorque, en passant par New York et enfin l'Égypte. Les deux enquêtes convergent à Abou Simbel. Ce duo dynamique d'enquêteurs devra élucider une affaire complexe et pleine de rebondissements.

Caractéristiques du jeu :